Подрыв дамбы Кураховского водохранилища попал на видео

Украинский военкор опубликовала видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища

Подрыв дамбы Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике попал на видео. Об этом сообщает ТСН в своем Telegram со ссылкой на военкора телеканала Юлию Кириенко.

Украинский военкор опубликовала видео подрыва дамбы водохранилища в районе села Старые Терны в ДНР. На видео не зафиксирован возможный артиллерийский или авиационный удар по объекту.

На кадрах зафиксирован подрыв части дамбы на реке Волчьей, а также последствия взрыва. В результате инцидента была повреждена сама дамба, а также проходящая через нее автомобильная дорога и расположенное рядом с местом взрыва техническое сооружение.

Ранее подконтрольная Украине Донецкая областная военная администрация (ОВА) официально подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища. По состоянию на 16:00 по киевскому времени (17:00 по московскому) 11 ноября уровень воды в реке Волчьей поднялся на 1,2 метра.