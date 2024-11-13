Самолет выкатился за пределы полосы, снес антенну при взлете и попал на видео

Грузовой самолет Aerosucre врезался в антенну при взлете в аэропорту Боготы

Самолет врезался в антенну во время взлета и попал на видео. Подробности сообщает портал The Aviation Herald.

10 ноября грузовой самолет Boeing 727 компании Aerosucre выполнял рейс из Боготы, Колумбия, в венесуэльский город Валенсия. При взлете он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и снес антенну радиомаяка.

Несмотря на удар, пилоты смогли набрать высоту и провели в небе более часа, сбрасывая топливо. Затем лайнер успешно совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.

О травмах членов экипажа не сообщалось, при этом шасси воздушного судна оказалось повреждено. Управление гражданской авиации Колумбии назвало инцидент «серьезным» и немедленно начало расследование.

Ранее более десятка пассажиров и бортпроводников получили травмы на рейсе Boeing 747. Самолет попал в сильную турбулентность над Атлантикой.