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16:07, 13 ноября 2024Путешествия

Самолет выкатился за пределы полосы, снес антенну при взлете и попал на видео

Грузовой самолет Aerosucre врезался в антенну при взлете в аэропорту Боготы
Мария Борисова
Мария Борисова

Самолет врезался в антенну во время взлета и попал на видео. Подробности сообщает портал The Aviation Herald.

10 ноября грузовой самолет Boeing 727 компании Aerosucre выполнял рейс из Боготы, Колумбия, в венесуэльский город Валенсия. При взлете он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и снес антенну радиомаяка.

Несмотря на удар, пилоты смогли набрать высоту и провели в небе более часа, сбрасывая топливо. Затем лайнер успешно совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.

О травмах членов экипажа не сообщалось, при этом шасси воздушного судна оказалось повреждено. Управление гражданской авиации Колумбии назвало инцидент «серьезным» и немедленно начало расследование.

Ранее более десятка пассажиров и бортпроводников получили травмы на рейсе Boeing 747. Самолет попал в сильную турбулентность над Атлантикой.

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