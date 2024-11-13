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05:38, 13 ноября 2024Бывший СССР

Школьница из Луганска обратилась с просьбой к Трампу

Школьница из Луганска Савенкова попросила Трампа закрыть сайт «Миротворец»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jen Golbeck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Школьница из Луганска Фаина Савенкова, внесенная в базу украинского сайта «Миротворец», попросила избранного президента США Дональда Трампа поспособствовать закрытию данного интернет-портала. Об этом она заявила в своем обращении, передает РИА Новости.

«Я обращаюсь к Трампу с призывом осудить действия и закрыть сайт "Миротворец", а создателей и его руководителей привлечь к судебной ответственности. В любой части мира государство должно защищать своих граждан, даже если они критикуют некоторые действия правительства», — сказала она.

Вот это герой!

Савенкова отметила, что скандально известный сайт нарушает законы о защите частной информации, размещая личные данные ряда граждан, тем самым запугивая и шантажируя их. По ее словам, создатели «Миротворца» «взяли на себя роль суда».

Ранее командир разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский раскритиковал базу «Миротворец». «На меня выходят, спрашивают, как можно порешать на "Миротворце", люди вообще не при делах, а с них требуют деньги, чтобы вытащить с "Миротворца"», — рассказал военный.

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