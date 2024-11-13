Стал известен новый диагноз госпитализированного Василия Ливанова

У актера Василия Ливанова диагностировали анемию, он находится в реанимации

У актера Василия Ливанова, легендарного советского Шерлока Холмса, диагностировали анемию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, актер находится в состоянии средней тяжести в стационаре НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Сообщается, что он не может самостоятельно передвигаться, с ним работает патронажная служба. Также у Ливанова парализована правая сторона лица.

По данным канала, артиста госпитализировали после осмотра на дому: сотрудник патронажной службы решил вызвать скорую помощь из-за подозрительной бледности артиста, который жаловался на сильные боли в ноге.

Ранее стало известно, что Василий Ливанов был повторно доставлен в реанимацию.