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17:09, 13 ноября 2024Культура

Стал известен новый диагноз госпитализированного Василия Ливанова

У актера Василия Ливанова диагностировали анемию, он находится в реанимации
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

У актера Василия Ливанова, легендарного советского Шерлока Холмса, диагностировали анемию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, актер находится в состоянии средней тяжести в стационаре НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Сообщается, что он не может самостоятельно передвигаться, с ним работает патронажная служба. Также у Ливанова парализована правая сторона лица.

По данным канала, артиста госпитализировали после осмотра на дому: сотрудник патронажной службы решил вызвать скорую помощь из-за подозрительной бледности артиста, который жаловался на сильные боли в ноге.

Ранее стало известно, что Василий Ливанов был повторно доставлен в реанимацию.

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