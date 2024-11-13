Василий Ливанов снова попал в реанимацию

Исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов снова попал в реанимацию

Народного артиста РСФСР Василия Ливанова, известного по роли Шерлока Холмса в советской экранизации, доставили в реанимацию одной из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, 89-летнего артиста госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением в хирургию.

В предыдущий раз его доставляли в больницу 11 октября, но после лечения отпустили домой. Теперь Ливанову снова понадобилась помощь врачей.

Ранее стало известно, что супруга актера отреагировала на слухи об ухудшении его самочувствия после операции.