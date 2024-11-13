Стали известны размеры иностранной помощи Украине

Депутат Железняк: с начала СВО Украина получила свыше 100 миллиардов долларов

Стало известно, сколько средств Украина получила в виде международной поддержки с начала специальной военной операции в 2022 году. Размеры иностранной помощи Киеву раскрыл депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он отметил, что всего в виде международного прямого финансирования в бюджет страны поступило более 100 миллиардов долларов от других государств.

По словам парламентария, в настоящий момент в бюджет Украины поступила международная помощь на сумму в 100,79 миллиарда долларов. Он добавил, что перейти отметку в 100 миллиардов помог транш от США в размере 1,35 миллиарда долларов.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский заявил, что США «кинули» Украину с поставками снаряжения для Вооруженных сил Украины. По его словам, с таким подходом гарантии безопасности Украины со стороны других государств будут «просто железными, чугунными».