В Раде обвинили США в «кидании» Украины

Депутат Рады Бужанский: США кинули Украину с поставками вооружения

Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский заявил, что США «кинули» Украину с поставками снаряжения для Вооруженных сил Украины (ВСУ) о чем он написал в своем Telegram-канале.

«Жесточайшим образом кинули, оставив полубезоружными в самый отчаянный момент войны. Когда не хотят что то давать, это всегда можно понять и объяснить. Как объяснить, когда обещают и не дают?» — написал Бужанский.

Депутат сыронизировал, что с таким подходом гарантии безопасности Украины будут «просто железными, чугунными».

Ранее стало известно, что украинцы стали намного меньше передавать денежных средств на поддержку ВСУ. Жители Украины опасаются, что новоизбранный президент США Дональд Трамп выполнит свои угрозы снизить военную помощь и вынудит Киев заключить мирное соглашение.