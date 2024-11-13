Украинцы стали меньше поддерживать деньгами ВСУ

Bloomberg: жители Украины стали меньше передавать денег на нужды ВСУ

Украинцы стали намного меньше передавать денежных средств на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), некоторые из пожертвований упали в 10 раз, передает Bloomberg.

«Частные пожертвования украинским войскам значительно упали, что демонстрирует, что готовность граждан Украины вносить вклад в оборону угасает», — пишет агентство.

Bloomberg пишет, что причинами снижения пожертвований являются продвижение России на фронте, непопулярная кампания по призыву и массовые отключения электроэнергии. Помимо этого, украинцы опасаются, что новоизбранный президент США Дональд Трамп выполнит свои угрозы снизить военную помощь Украины и вынудит Киев заключить мирное соглашение.

«Этим летом, во время отключений электроэнергии, потребность в пожертвованиях конкурировала с необходимостью купить генератор», — заявил Сергей Притула, основатель одного из благотворительных фондов.

В апреле на Украине провели убыточный вечер помощи ВСУ, потратив больше, чем смогли на нем собрать. Деньги хотели пустить на закупку дронов для 80-й Галицкой десантно-штурмовой бригады.