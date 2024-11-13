Пленный Покотилов: на Украине военкомы платят за поимку людей для мобилизации

На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) платят полицейским за поимку людей для мобилизации. Об этом заявил попавший в плен российским солдатам боец 408-го отдельного пехотного батальона «Черноморская Сечь» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Покотилов, пишет РИА Новости.

По словам пленного, в Одессе его задержали и передали военкомам сотрудники полиции, когда он в нетрезвом виде без документов шел в магазин. «Как я потом понял, есть такие полицейские, которые на этом зарабатывают деньги. И ТЦК, видно, им "отстегивает", как на зарплате. Почему я это понял — потому что когда меня привезли в ТЦК, открылась дверь, и сотрудник говорит: "Ты мне больше бомжей не привози, за это денег больше получать не будешь"», — рассказал Покотилов.

Бывший боец ВСУ также рассказал, что попал в плен, когда на него вышел российский разведчик. По словам пленного, боец Вооруженных сил России наставил на него автомат, после чего приказал поднять руки и вылезать из окопа, если тот хочет жить. Он также отметил, что украинских военных, которые сдаются в плен, бывшие сослуживцы пытаются ликвидировать при помощи дрона или удара миномета.

Ранее пленный боец ВСУ сообщил, что избежать мобилизации на Украине можно, если дать сотрудникам ТЦК взятку. По его словам, бронь от мобилизации на Украине стоит порядка 700 долларов в месяц.