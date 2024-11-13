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12:26, 13 ноября 2024Силовые структуры

Суд ужесточил наказание для заморившего сына голодом блогера-сыроеда

Суд ужесточил наказание до 10 лет колонии блогеру-сыроеду из Сочи Лютому
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Краснодарский краевой суд в апелляционном порядке ужесточил наказание для блогера-сыроеда Максима Лютого, заморившего сына голодом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Блогеру усилили наказание до десяти лет лишения свободы. Уточняется, что в ходе рассмотрения дела он просил переквалифицировать свои действия на статью 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

16 апреля суд в Сочи приговорил Лютого к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В мае прокуратура попросила ужесточить наказание до 12 лет лишения свободы.

Ребенку стало плохо 8 марта 2023 года. Родители повезли его в педиатрический стационар ГБУЗ № 9, где выяснилось, что младенец не был зарегистрирован родителями в органах ЗАГСа, не осматривался врачами, а также страдал от дистрофии и пневмонии. Спасти мальчика не удалось.

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