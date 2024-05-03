Заморившему сына голодом блогеру-сыроеду попросили ужесточить наказание

В Сочи прокуратура просит ужесточить наказание блогеру-сыроеду Лютому

В Сочи прокуратура просит ужесточить наказание блогеру-сыроеду Максиму Лютому, заморившему сына голодом, увеличив срок лишения свободы до 12 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Также в суд поступила апелляционная жалоба защиты блогера. Материалы дела будут рассмотрены Краснодарским краевым судом, дата заседания пока неизвестна.

16 апреля суд в Сочи приговорил Лютого к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей за ненадлежащие исполнения родительских обязанностей. Его супруга получила два года исправительных работ.

Ребенку стало плохо 8 марта 2023 года, и родители повезли его в педиатрический стационар ГБУЗ № 9. Выяснилось, что младенец не был зарегистрирован родителями в органах ЗАГСа, не осматривался врачами и страдал от дистрофии и пневмонии. Спасти мальчика не удалось.