ЦБ назвал предложение согласовывать политику по ставке с властями опасным

Предложение наделить власти правом влиять на ключевую ставку назвали опасным

В Центробанке оценили предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о том, чтобы наделить правительство полномочиями корректировать денежно-кредитную политику (ДКП). В регуляторе полагают, что согласование вопросов по ключевой ставке с властями может быть опасным. Об этом пишет РБК.

Представитель ЦБ подчеркнул, что подобная практика негативно скажется на возможности регулятора сдерживать инфляцию, а еще рискует поставить под сомнение его самостоятельность и независимость. «Реализация подобных новаций в условиях уже высокой инфляции вдвойне опасна», — констатировали в ЦБ.

Предложение РСПП, о котором идет речь, состоит в том, чтобы дать властям больше полномочий по ведению денежно-кредитной политики. Как писала газета «Ведомости», бизнес считает, что ЦБ следует согласовывать указанный стратегический документ с кабмином путем подготовки последним официального отзыва.

Предполагается, что тогда правительство сможет проверять, соответствуют ли ключевые параметры основных направлений ДКП целям социально-экономического развития и другим ключевым госзадачам, при необходимости инициируя внесение изменений.