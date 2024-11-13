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20:28, 13 ноября 2024Ценности

Тучная рэперша Lizzo показала снимки в бикини на фоне слухов о приеме «Оземпика»

Тучная рэперша Lizzo показала фото в бикини на фоне слухов о приеме «Оземпика»
Мария Винар
Lizzo

Lizzo. Фото: @lizzobeeating

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), показала снимки в откровенном виде на фоне слухов о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими звездами для похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя исполнительница поделилась серией фото в различных купальниках. Так, на первых кадрах тучная знаменитость продемонстрировала фигуру в белом вязаном бикини, стоя рядом с душем. На последующих снимках Lizzo предстала в зеленом бюстгальтере и облегающей юбке. Кроме того, она примерила черное бикини, которое частично оголяло ее грудь.

«Держу эту жизнь, как шприц с "Оземпиком"», — подписала она пост, который набрал 205 тысяч лайков.

В октябре сообщалось, что Lizzo примерила костюм «Оземпика» на Хеллоуин.

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