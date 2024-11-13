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14:44, 13 ноября 2024Культура

Уехавшая из России звезда нулевых решила вернуться ради корпоративов

Валерий Леонтьев выступил на юбилее Игоря Крутого и хочет вернуться в Россию
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Певец Валерий Леонтьев, который уехал из России и последнее время проживал в США, выступил на юбилее композитора и продюсера Игоря Крутого. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, звезда нулевых исполнил несколько своих известных хитов, а затем заявил присутствующим, что не собирается возобновлять концертную деятельность в России. Однако сообщается, что Леонтьев, который оказался невостребованным в Майами, рассчитывает засветиться на светских мероприятиях и вернуться в страну ради корпоративов и других коммерческих предложений.

Ранее стало известно, что Леонтьев вернулся в Россию ради корпоративного выступления в конце июня. Это произошло уже после его заявления о завершении карьеры.

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