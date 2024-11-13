Улицу в центре российского города заполонило паром

Улицу в центре Екатеринбурга залило кипятком

Улицу в центре Екатеринбурга затопило кипятком. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

Инцидент произошел днем в среду, 13 ноября, на улице Тверитина в районе здания пожарной части. По словам одного из местных жителей, возле здания дежурно-диспетчерской службы грязная горячая вода залила улицу, из-за чего всю ее заполонило паром. «Понемногу подтапливает и припаркованные машины. Водителям будет очень непросто вытаскивать автомобили изо льда», — отметил екатеринбуржец. На записи, сделанной местным жителем, можно увидеть, что машины после затопления покрылись ледяной коркой, а пар поднялся на много метров вверх к крышам домов.

По неподтвержденным данным, в результате аварии пострадала женщина — ее обварило кипятком. В данный момент на место ЧП приехали сотрудники Екатеринбургской теплосетевой компании, которые устраняют последствия потопа.

Ранее в ноябре стало известно, что житель Перми отсудил у мэрии 376 тысяч рублей за то, что его машину залило кипятком и обсыпало камнями.