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16:11, 11 ноября 2024Экономика

Россиянин отсудил у мэрии сотни тысяч рублей за облитую кипятком машину

Житель Перми отсудил у мэрии 376 тысяч рублей за облитую кипятком машину
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Александр Сидоров / 59.ru

Житель Перми отсудил у мэрии сотни тысяч рублей за облитую кипятком машину. Об этом сообщило издание 59.RU.

Инцидент произошел в апреле 2024 года у дома на улице Гусарова, 22 — там прорвало трубу с кипятком из-за аварии. В результате четыре припаркованных рядом автомобиля залило водой и обсыпало камнями. Владелец одной из них подал в суд на администрацию Перми, поскольку участок сетей оказался бесхозным, и отсудил 376 тысяч рублей за ущерб Nissan и судебные расходы. Теперь 250 тысяч рублей за повреждения своей машины требует взыскать с мэрии еще один пострадавший автомобилист.

В конце октября стало известно, что жительница Челябинска отсудила у коммунальщиков 40 тысяч рублей за падение на мокрой грязи у дома.

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