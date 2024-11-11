Россиянин отсудил у мэрии сотни тысяч рублей за облитую кипятком машину

Житель Перми отсудил у мэрии 376 тысяч рублей за облитую кипятком машину

Житель Перми отсудил у мэрии сотни тысяч рублей за облитую кипятком машину. Об этом сообщило издание 59.RU.

Инцидент произошел в апреле 2024 года у дома на улице Гусарова, 22 — там прорвало трубу с кипятком из-за аварии. В результате четыре припаркованных рядом автомобиля залило водой и обсыпало камнями. Владелец одной из них подал в суд на администрацию Перми, поскольку участок сетей оказался бесхозным, и отсудил 376 тысяч рублей за ущерб Nissan и судебные расходы. Теперь 250 тысяч рублей за повреждения своей машины требует взыскать с мэрии еще один пострадавший автомобилист.

В конце октября стало известно, что жительница Челябинска отсудила у коммунальщиков 40 тысяч рублей за падение на мокрой грязи у дома.