Умер сыгравший Горбачева и Сталина актер

Британский актер Тимоти Уэст, сыгравший Горбачева и Сталина, ушел из жизни

Легендарный британский актер Тимоти Уэст, известный своими ролями Горбачева и Сталина, ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на родных артиста.

Смерть звезды театра и кино, известного по запоминающимся ролям в сериалах и фильмах, подтвердили родственники. Его дети опубликовали посты в социальных сетях, в которых уточнили, что Уэст умер «мирно во сне» и был «с друзьями и семьей до последних минут».

За свою долгую и яркую карьеру актер сыграл в таких проектах, как «Дядя Ваня», «Смерть коммивояжера», «Долгий день уходит в ночь», «Макбет» и «Король Лир».

Ранее стало известно, что из жизни ушел американский актер, звезда фильма «Пункт назначения».