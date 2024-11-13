В бундестаге внесли инициативу о запрете «Альтернативы для Германии»

Депутаты бундестага внесли ходатайство о запрете «Альтернативы для Германии»

В бундестаге 112 депутатов внесли ходатайство о запрете правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщается в эфире немецкого телеканала ZDF.

Отмечается, что авторами инициативы выступили депутаты от Христианско-демократического союза (ХДС), которые в скором времени намерены обратиться в конституционный суд ФРГ с аналогичным требованием.

«Группа парламентариев во главе с депутатом ХДС Марко Вандервицем только что внесла президенту бундестага свое ходатайство о запрете АдГ. Его подписали 112 человек», — приводятся слова одного из авторов ходатайства.

Ранее в ФРГ инициативная общественная группа начала публичную кампанию «Защитим человеческое достоинство — запретим АдГ сейчас».