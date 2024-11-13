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17:24, 13 ноября 2024Мир

В бундестаге внесли инициативу о запрете «Альтернативы для Германии»

Депутаты бундестага внесли ходатайство о запрете «Альтернативы для Германии»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В бундестаге 112 депутатов внесли ходатайство о запрете правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщается в эфире немецкого телеканала ZDF.

Отмечается, что авторами инициативы выступили депутаты от Христианско-демократического союза (ХДС), которые в скором времени намерены обратиться в конституционный суд ФРГ с аналогичным требованием.

«Группа парламентариев во главе с депутатом ХДС Марко Вандервицем только что внесла президенту бундестага свое ходатайство о запрете АдГ. Его подписали 112 человек», — приводятся слова одного из авторов ходатайства.

Ранее в ФРГ инициативная общественная группа начала публичную кампанию «Защитим человеческое достоинство — запретим АдГ сейчас».

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