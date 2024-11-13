В Госдуме предложили новую возможность потратить маткапитал

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на лечение детей

В России предложили разрешить тратить материнский капитал на лечение детей и родителей. Такую возможность предложил ввести вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов, его предложение к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой передают «Известия».

«Расширение использования маткапитала на лечение ребенка и его родителей позволит значительно повысить доступность медуслуг и снизить финансовую нагрузку на семью. Кроме того, здоровые родители могут лучше заботиться о своем ребенке, что позитивно сказывается на его эмоциональном и физическом состоянии», — считает депутат.

Отмечается, что тратить маткапитал можно будет на те медицинские услуги, которые не покрывает полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ранее президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин заявил, что маткапитал перестал быть полезным при покупке жилья в России, так как выплата больше не может покрыть даже первоначальный взнос. Это происходит из-за того, что индексация маткапитала отстала от роста цен на жилье на 40 процентов.