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14:00, 13 ноября 2024Бывший СССР

В Грузии началась женская акция протеста против итогов выборов

В Тбилиси началась женская акция протеста против итогов парламентских выборов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

В Тбилиси перед зданием Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии началась женская акция протеста против итогов парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие пытались проникнуть во внутренние помещения ЦИК, но сотрудники правоохранительных органов помешали им, оттеснив от двора здания. В результате участники акции начали оскорблять силовиков.

Отмечается, что пришедшие на протестное мероприятие жительницы Тбилиси представляют различные оппозиционные силы и неправительственные организации и объединены недовольством итогами парламентских выборов.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о начале острого политического кризиса в стране. По ее словам, в республике должны пройти справедливые выборы и появиться легитимный парламент.

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