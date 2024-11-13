В Кремле прокомментировали задержание заговорщиков в Киргизии

Песков: Киргизия обладает всем необходимым для обеспечения законности в стране

Руководство Киргизии обладает всем необходимым для обеспечения порядка и законности в стране. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вчерашнее задержание группы заговорщиков в республике, передает ТАСС.

Он также добавил, что между силовыми ведомствами России и Киргизии постоянно поддерживаются контакты. «Поэтому наши представители получают информацию», — добавил Песков.

Ранее МВД Киргизии сообщило о задержании лиц, планировавших массовые беспорядки и насильственный захват власти. По словам ведомства, задержанные намеревались провести соревнования в пригороде Бишкека, на которых планировали призывать к насилию и захвату власти.