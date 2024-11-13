В Молдавии разрешат выращивать коноплю при одном условии

Noi: в Молдавии можно будет выращивать коноплю при соответствии нормам ЕС

В Молдавии можно будет выращивать коноплю при соответствии нормам Европейского союза (ЕС). Об этом пишет местное издание Noi со ссылкой на положение правительства республики.

Теперь в Молдавии можно выращивать техническую коноплю, которая используется в сельском хозяйстве или в экологическом секторе. К таким сортам растения относятся те, которые прописаны в Едином каталоге сортов сельскохозяйственных растений ЕС.

Премьер-министр республики Дорин Речан призвал все сектора экономики республики «способствовать использованию этой возможности, ведь (...) это очень хорошая возможность для бизнес-среды Республики Молдова».

Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что рекомендации ЕС станут причиной утраты культурной идентичности Молдавии. Он считает, что «евробюрократы» требуют от властей в Кишиневе пересмотра законодательства страны для большего «равенства».