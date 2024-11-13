В России допустили банкротство застройщиков

Хуснуллин допустил банкротство некоторых застройщиков жилья в России

Некоторые российские девелоперы могут обанкротиться, однако власти попытаются этого не допустить. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

Он отметил, что на рынке недвижимости всех стран время от времени происходят «взлеты и падения». «К этому надо подходить системно. Какие-то застройщики плохо рассчитали свою экономику, наверное, они не справятся с задачей, такое возможно. Мы сделаем все, чтобы этого [банкротства] не допустить», — заявил вице-премьер.

Хуснуллин также напомнил о системе эскроу-счетов в долевом строительстве жилья, которая действует в России с 2019 года. Он подчеркнул, что благодаря этому механизму дольщики могут не бояться банкротства застройщика, так как в подобной ситуации смогут получить свои деньги обратно.

Ранее стало известно, что акции группы компаний «Самолет», одного из крупнейших застройщиков в стране, рухнули на фоне финансовых затруднений. Проблемы появились из-за потери большей части продаж после отмены массовой льготной ипотеки и роста ставок.