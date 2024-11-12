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13:44, 12 ноября 2024Экономика

Российские застройщики признали отсутствие запаса прочности

Глава НОСТРОЙ Глушков признал отсутствие запаса прочности у девелоперов в России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Сложившиеся представления, что российские застройщики имеют некий запас прочности за счет хорошего роста прибыли прошлых лет и способны пережить нынешние сложные времена, лишены оснований. Об этом на XVIII Московском форуме лидеров рынка недвижимости рассказал глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, передает РИА Новости.

Он указал, что представители Банка России в комментариях по поводу высокой ключевой ставки часто указывают на хорошее финансовое положение застройщиков. «Это точно заблуждение», — признал Глушков.

По его словам, вся полученная прибыль либо уже распределена, либо диверсифицирована в земельный ресурс, а не лежит на депозитах. Кроме того, глава НОСТРОЙ заметил, что рентабельность застройщиков далеко не так велика, как принято думать.

Из-за попыток девелоперов выжить на рынке недвижимости начался процесс, который Глушков сравнил со шринкфляцией. Речь идет об изменении количества продукта, позволяющем производителю сэкономить незаметно для покупателя. Например, так пивовары сделали стандартный объем бутылки меньше, чем половина литра.

Застройщики идут на сокращение площади самого жилья, изменение количества парковочных мест в многоквартирном доме, сужение мест общего пользования. Также они экономят на благоустройстве.

Ранее сообщалось, что акции группы компаний «Самолет», одного из крупнейших застройщиков России, рухнули на фоне серьезных финансовых трудностей. Поводом для панических распродаж стало желание основного владельца Михаила Кенина избавиться от своей доли.

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