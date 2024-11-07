Акции одного из крупнейших российских застройщиков рухнули

Акции ГК «Самолет» рухнули более чем на 8 процентов из-за финансовых трудностей

Группа компаний «Самолет», один из крупнейших застройщиков России, столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. На фоне информации о том, что ее основной владелец Михаил Кенин пытается продать свою долю в 31,6 процента стоимостью более 25 миллиардов рублей, акции за сутки рухнули на 8,5 процента, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Источник Forbes в компании, сопровождающей сделки, отметил, что дела в «Самолете» очень плохи и продажа — один из вариантов развития событий. Один из бывших топ-менеджеров группы подтвердил, что сделка по реализации пакета размером более 20 процентов обсуждается уже какое-то время, интерес проявили несколько инвесторов.

По его словам, проблемы у компании большие. Застройщик был завязан на ипотеку и потерял большую часть продаж из-за роста ставок и отмены льготной ипотеки. В группе информацию комментировать отказались.

По итогам третьего квартала «Самолет» снизил продажи на 37 процентов, до 50,2 миллиарда рублей в годовом выражении и на 47 процентов по сравнению со вторым кварталом.

Ранее экономист Всеволод Спивак предложил россиянам не брать ипотеку, а копить на жилье, потому что ставка депозитов опережает темпы роста цен на жилье, а ипотека под 25 процентов — это «черт знает что».