В России осудили вонзившего нож в мирного жителя бойца «Азова»

В ДНР осудили бойца «Азова», убившего мирного жителя Мариуполя

В Донецкой народной республике (ДНР) суд приговорил бойца «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), убившего мирного жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Он осужден по статьям 105 («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

По данным ведомства, 14 марта 2022 года Михаил Швец в магазине на Ленинградском проспекте Мариуполя ударил ножом в шею мужчину. До этого в потерпевшего из автомата выстрелил Юрий Шевчук. Раненый скончался на месте.

Суд приговорил его к 26 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что боец «Азова» вонзил нож в мирного жителя Мариуполя и попал под суд.