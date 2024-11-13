В России строительство жилья оказалось дороже покупки

Хуснуллин: себестоимость строительства жилья в РФ растет быстрее цен на него

Себестоимость строительства жилья из-за инфляции в России растет быстрее цен на него. Об этом в ходе открытого диалога «100 вопросов о будущем России» в национальном центре «Россия» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает РИА Новости.

В стране высокие цены на жилье, однако себестоимость строительства растет еще быстрее, сказал Хуснуллин. «Земля подорожала, стройматериалы подорожали, трудовые ресурсы подорожали, стоимость финансов подорожала, стоимость подключения подорожала. С чего у нас должно стоить жилье дешевле?» — прокомментировал он.

В настоящее время в России приоритетной является борьба с инфляцией. Дальнейшие решения, в том числе о судьбе льготной ипотеки, будут приниматься в зависимости от этого фактора.

По итогам первых девяти месяцев 2024 года доля сделок по покупки недвижимости без ипотеки в России увеличилась на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. В настоящее время доля сделок с реальными деньгами на платформе экосистемы недвижимости М2 превышает 32 процента, остальные 67 процентов проходят с привлечением кредитов.