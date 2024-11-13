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11:17, 13 ноября 2024Экономика

Россияне бросились скупать квартиры без ипотеки

Эксперт Завгородний: сделки без ипотеки стали новым трендом на рынке жилья
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россияне бросились покупать квартиры без ипотеки — по итогам первых девяти месяцев 2024 года доля таких сделок увеличилась на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. О новых трендах на рынке жилья рассказал генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Алексей Завгородний, пишет «Газета.ru».

Сейчас доля сделок с реальными деньгами на платформе превышает 32 процента, отметил эксперт. Остальные 67 процентов проходят с привлечением кредитов. В некоторых регионах сделок с ипотекой и без сравнялись, подчеркнул Завгородний.

Главной причиной потери интереса россиян к ипотеке специалист назвал ее недоступность на фоне высокой ключевой ставки, отмены массовой льготной программы со ставкой восемь процентов и ужесточения условий семейной и IT-ипотек. Среди других трендов на рынке недвижимости Завгородний выделил повышенный интерес к малометражным квартирам и частным домам.

Ранее эксперты спрогнозировали, что даже при самом пессимистичном сценарии подобная динамика возможна к концу второго полугодия — в четвертом квартале. Однако все будет зависеть от микрополитических факторов, подчеркнули специалисты.

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