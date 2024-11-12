Предсказаны сроки снижения ставок по ипотеке

Эксперт Гольдберг: ставки по ипотеке начнут снижаться к концу 2025 года

Ипотечные ставки в России могут начать снижаться в конце 2025 года. Такой срок уменьшения процентов по кредитам на жилье предсказал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг, пишет ТАСС.

По словам эксперта, даже при самом пессимистичном сценарии подобная динамика возможна к концу второго полугодия — в четвертом квартале. Однако все будет зависеть от микрополитических факторов, подчеркнул Гольдберг.

«Когда я вижу прогнозы, что в следующем году рынок ипотеки сократится, это точно не так. Мой прогноз: в следующем году принципиально ничего не изменится, и уровень ставок сохранится примерно на том же уровне, что и сейчас», — добавил специалист.

В целом, по прогнозам ДОМ.РФ, в 2024 году выдача ипотеки сократится на 35 процентов по сравнению с рекордным 2023-м, до 1,4 миллиона кредитов. Если ключевая ставка сохранится выше 20 процентов в 2025 году, то выдача дополнительно снизится до 1,3 миллиона займов, заключили в госкомпании.

Ранее Центробанк захотел ограничить выдачу ипотеки на срок 30 и более лет. Рост выдачи таких кредитов тревожит экспертов, так как растут риски для банков. Заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые невозможно оценить в момент выдачи ипотеки.