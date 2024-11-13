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08:31, 13 ноября 2024Силовые структуры

В российском городе полицейские задержали двух мигрантов-сбытчиков

МВД: в Томске задержали двух мигрантов-сбытчиков
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

В Томске задержали двух мигрантов, сбывавших наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, иностранцев поймали у дома №119 на Московском тракте. Туда они приехали из Новосибирска. Под капотом их машины нашли носок со 101 свертком с неизвестными веществом.

Отмечается, что один из задержанных нарушил миграционное законодательство: в октябре по решению суда он должен был покинуть России, однако уклонился от наказания и скрывался от правоохранительных органов.

Против задержанных возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств») УК РФ. Они арестованы.

Ранее во Владимирской области таможенники обнаружили полтонны наркотического вещества на 1,5 миллиарда рублей.

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