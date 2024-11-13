В российском городе полуторагодовалая девочка попробовала таблетки и попала в реанимацию

В Нижнем Тагиле полуторагодовалая девочка попробовала таблетки и попала в реанимацию. Об инциденте сообщает E1.RU.
Как пишет издание, ребенок съел лекарство, которое лежало в свободном доступе, пока его мать отвлеклась на домашние дела.
Российская семья состоит на учете. По данным агентства, родителей уже штрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей.
Ранее в Санкт-Петербурге две 11-летние школьницы отравились таблетками. Во время прогулки они употребили препараты, принадлежавшие матери одной из них.