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16:46, 13 ноября 2024Россия

В российском городе полуторагодовалая девочка попробовала таблетки и попала в реанимацию

В Нижнем Тагиле полуторагодовалая девочка попала в реанимацию, съев таблетки
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Нижнем Тагиле полуторагодовалая девочка попробовала таблетки и попала в реанимацию. Об инциденте сообщает E1.RU.

Как пишет издание, ребенок съел лекарство, которое лежало в свободном доступе, пока его мать отвлеклась на домашние дела.

Российская семья состоит на учете. По данным агентства, родителей уже штрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

Ранее в Санкт-Петербурге две 11-летние школьницы отравились таблетками. Во время прогулки они употребили препараты, принадлежавшие матери одной из них.

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