В российском городе полуторагодовалая девочка попробовала таблетки и попала в реанимацию

В Нижнем Тагиле полуторагодовалая девочка попала в реанимацию, съев таблетки

В Нижнем Тагиле полуторагодовалая девочка попробовала таблетки и попала в реанимацию. Об инциденте сообщает E1.RU.

Как пишет издание, ребенок съел лекарство, которое лежало в свободном доступе, пока его мать отвлеклась на домашние дела.

Российская семья состоит на учете. По данным агентства, родителей уже штрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

Ранее в Санкт-Петербурге две 11-летние школьницы отравились таблетками. Во время прогулки они употребили препараты, принадлежавшие матери одной из них.