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15:04, 13 ноября 2024Россия

В российском регионе создали опергруппы по борьбе с мародерами

Глава Глушковского района Золотарев: созданы группы по пресечению мародерства
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Глушковском районе Курской области создали оперативные группы, которые будут заниматься борьбой с мародерством. Об этом сообщил глава района Павел Золотарев в Telegram-канале.

«Убедительно попросил начальника военной полиции усилить ночной патруль и пропускной режим в населенные пункты нашего района. Надеюсь, благодаря этим мерам будет наведен порядок в районе», — написал чиновник, отметив, что проблема мародерства в районе существует.

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По словам Золотарева, военная полиция поймала некоторых мародеров — у них нашли оружие и чужое имущество. Работа в этом направлении, как подчеркнул руководитель муниципалитета, продолжается.

Глушковский район после вторжения ВСУ в Курскую область, которое началось в начале августа, был частично занят украинскими военными. По неофициальным данным, в начале ноября армия России полностью зачистила этот район от противника. Близ населенного пункта Веселое копают противотанковые рвы, организуются линии обороны и устанавливаются так называемые зубы дракона.

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