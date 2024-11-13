В российском регионе спасли краснокнижную птицу

В Северной Осетии спасли краснокнижную перелетную птицу

В Северной Осетии спасли редкую перелетную птицу. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Житель российского региона Алан Баликоев обнаружил у себя во дворе раненую хищную птицу. Ею оказалась скопа — представительница краснокнижного вида.

«Сначала не рассмотрел, что это за птичка, потом понял, что это что-то необычное, похожа на хищную, — рассказал россиянин. — Попытался оградить собачек от нее, чтоб она не пугалась, видел, что она не в состоянии летать».

На просьбу мужчины спасти пернатого пришел сотрудник Национального парка «Алания» Юрий Комаров, который уже почти 50 лет изучает птичью фауну региона.

«Это редчайшая птица сейчас у нас и в республике, и в стране, — заявил он. — Поэтому сохранить ее обязательно нужно, и хорошо, что у нас в республике есть люди, которые занимаются такими птицами».

Ранее сообщалось, что в окрестностях города Черногорска в Хакасии сотрудник охотнадзора спас рысь, которая забралась на электроопору.