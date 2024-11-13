В российском регионе захотели ввести новые ограничения для мигрантов

В Тверской области захотели увеличить стоимость патентов для трудовых мигрантов

В Тверской области захотели ввести новые ограничения для трудовых мигрантов — речь идет об увеличении стоимости патентов для иностранных специалистов, пишет «Интерфакс».

Согласно законодательной инициативе главы российского региона Игоря Рудени, в 2025 году планируется увеличить стоимость патента на 39,4 процента — до 14 973 рублей.

«У нас сегодня очень высокие требования к трудовым мигрантам. Сохраняем тенденцию и находимся в первой тройке по стоимости патентов в Российской Федерации. Для сохранения демографии и самостоятельного развития надо планку поднимать. В каком-то смысле это и ограничительные меры», — обозначил Руденя.

В регионе также запретили мигрантам работать в сферах финансовых услуг, оптовой и розничной торговли, образования и здравоохранения, операций с недвижимым имуществом, в деятельности сухопутного пассажирского, автомобильного и грузового транспорта, а также в области архитектуры, строительства гидротехнических сооружений.

«Данная работа проводится в интересах коренного населения: высвобождаются рабочие места, которые могут занять жители Верхневолжья, в том числе молодежь», — обосновали решение в правительстве региона.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Роскомнадзору блокировать сайты с незаконными услугами в сфере миграции во внесудебном порядке.