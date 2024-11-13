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13:37, 13 ноября 2024Мир

В США раскрыли принцип подбора Трампом кандидатов для своей команды

NYT: Трамп выбирает кандидатов, разделяющих идею «Америка прежде всего»
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп выбирает кандидатов на ключевые должности во внешней политике, если они разделяют идею «Америка прежде всего». Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Среди рассматриваемых кандидатур — сенатор Марко Рубио и конгрессмен Майкл Уолц, которые ранее поддерживали жесткую внешнюю политику в духе неоконсерваторов, постепенно изменили свои позиции (...) они говорят на языке идеи "Америка прежде всего"», — отмечается в материале издания.

Как отмечают авторы материала, они вписываются в непредсказуемый стиль Трампа и придерживаются его мнения о том, что заключение сделки важнее идеологии и ценностей.

Ранее Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. По словам республиканца, Хегсет «жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте». Отмечается, что ведущий служил в армии США, в том числе в тюрьме Гуантанамо, Афганистане и Ираке.

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