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10:25, 13 ноября 2024Мир

В США раскрыли сценарии действий Зеленского после победы Трампа

Экс-помощник Пентагона Брайен: Зеленского ждет три сценария после победы Трампа
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского ждет три сценария после победы избранного президента США Дональда Трампа и возможного прекращения им поставок вооружений. Об этом написал экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для журнала для Weapons and Strategy.

«Если предложение будет представлено и отклонено или просто не будет принято, на Украине Зеленский окажется перед сложным выбором: либо вести переговоры с русскими, либо потерпеть крах, либо уйти в отставку», — написал военный аналитик.

Брайен также добавил, что в оставшиеся два месяца на своем посту президента США Джо Байден попытается продвинуть еще один законопроект военной помощи Украине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном выступил за дальнейшее продолжение конфликта на Украине и оказание военной помощи Киеву.

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