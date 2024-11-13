Власти российского региона пообещали жителям вернуть пруд за хорошее поведение

Власти поселков в Оренбургской области пообещали жителям вернуть осушенный пруд

Власти Оренбургской области пообещали поселкам Клинок и Юговка вернуть осушенный пруд, если жители согласятся соблюдать условия. Об этом сообщает издание «Подъем».

Правительство региона заявило, что решение о спуске воды было принято с целью обеспечить безопасность. Летом местные жители без разрешения перекрыли сток, из-за чего произошел подъем уровня воды. В результате дамба была разрушена, а населенный пункт оказался отрезан от райцентра. Дамбу отремонтировали, однако рыбаки продолжили перекрывать задвижку, пока она не сломалась.

В ноябре администрация и жители Клинка решили назначить трех ответственных граждан, которые будут следить за уровнем воды в пруду. Если жители перестанут нарушать правила эксплуатации задвижки, администрация установит ее на место весной 2025 года после завершения паводка.

При этом местные жители заявили, что не верят в обещание вернуть пруд. Они отметили, что в прошлом в поселке было два пруда, однако один из них уже спустили и больше не наполняли. Недовольные пожаловались в прокуратуру и записали видеообращение к президенту.

Ранее жители Оренбурга пожаловались на затопленный подземный переход на пути к городской больнице. По их словам, переправа превратилась в пруд после дождя, несмотря на недавний ремонт.