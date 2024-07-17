Жители российского города пожаловались на затопленный путь к больнице

Жители Оренбурга пожаловались на затопление подземного перехода у больницы

Жители Оренбурга пожаловались на затопленный подземный переход на пути к городской больнице на проспекте Гагарина, передает «Подъем».

По словам горожан, переправа у Городской клинической больницы №1 превратилась в пруд после дождя, несмотря на недавний ремонт. «Как должны перемещаться люди на костылях или в колясках? А что делать тем, кто идет в поликлинику с заболеваниями ног?» — задались они вопросами в соцсетях.

В администрации города признали наличие проблемы. Там сообщили, что в Оренбурге в ряде подземных пешеходных переходов, в том числе и в районе остановки на проспекте Гагарина, отсутствует техническая возможность обустройства дренажных установок для отвода воды. Однако власти заверили, что после дождей коммунальные службы всегда проводят откачку воды автоматическими помпами. Так, после ливня, прошедшего в понедельник, 15 июля, воду из подземного перехода откачали к 23:00.

Ранее сильный ливень превратил лестницу в подземном переходе Омска в подобие водной горки. Этим решили воспользоваться местные жители, которые начали скатываться по лестнице вниз.