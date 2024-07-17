В Омске появился «аквапарк для мазохистов»

Shot: из-за ливня в подземном переходе Омска возник стихийный аквапарк

Из-за сильного ливня в одном из подземных переходов Омска образовался «аквапарк для мазохистов». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Молодежь решила не упускать возможности повеселиться и стала использовать лестницу подземного перехода, по которой стекают бурные потоки воды, в качестве водяной горки.

Тем временем город заливает. Затоплены магазины. Автобусы и машины с большим трудом передвигаются по улицам, которые скрылись под водой из-за обильных осадков.

Ливни обрушились на Омск 16 июля. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило, что дождь не прекратится и ночью 17 июля. Кроме того, ожидается порывистый ветер 15-20 метров в секунду.

Ранее, 11 июля, Омск уже накрывало проливными дождями. Кроме того, шел град и дул порывистый ветер. За 12 часов в городе выпала декадная норма осадков.