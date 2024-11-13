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16:17, 13 ноября 2024Россия

ВСУ снова атаковали российский регион с помощью ракеты

Курский губернатор Смирнов сообщил о сбитой над регионом украинской ракете
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова атаковали Курскую область с помощью ракеты. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Еще одна украинская ракета сбита в приграничном районе Курской области», — написал чиновник. Он также поблагодарил бойцов противовоздушной обороны (ПВО).

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Ранее в этот же день Смирнов сообщал еще об одной ракетной атаке по региону. Тогда системам ПВО также удалось сбить снаряд в воздухе. Информации о пострадавших в обоих случаях нет.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Судьба многих граждан до сих пор остается неизвестной.

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