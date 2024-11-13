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15:04, 13 ноября 2024Россия

Украина выпустила ракету по российскому региону

Курский губернатор Смирнов сообщил об уничтожении средствами ПВО ракеты ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести ракетный удар по Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, ракету сбили в небе средства противовоздушной обороны (ПВО). Информацию о районе уничтожения снаряда и возможных последствиях на земле Смирнов не раскрыл.

В свою очередь, Минобороны России ранее сообщило о перехвате над территорией Курской области беспилотника самолетного типа. Дежурные военнослужащие сбили его около 12:15 по московскому времени. По данным ведомства, при помощи дрона Украина попыталась нанести удар по объектам в России.

Кроме того, в ночь на 13 ноября российские средства ПВО также сбили 29 беспилотников ВСУ. По семь летательных аппаратов уничтожили над Курской и Белгородской областями, по пять — над Тверской и Брянской областями, три — над Пензенской и два — над Воронежской.

ЖЗЛ
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