Украина выпустила ракету по российскому региону

Курский губернатор Смирнов сообщил об уничтожении средствами ПВО ракеты ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести ракетный удар по Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, ракету сбили в небе средства противовоздушной обороны (ПВО). Информацию о районе уничтожения снаряда и возможных последствиях на земле Смирнов не раскрыл.

В свою очередь, Минобороны России ранее сообщило о перехвате над территорией Курской области беспилотника самолетного типа. Дежурные военнослужащие сбили его около 12:15 по московскому времени. По данным ведомства, при помощи дрона Украина попыталась нанести удар по объектам в России.

Кроме того, в ночь на 13 ноября российские средства ПВО также сбили 29 беспилотников ВСУ. По семь летательных аппаратов уничтожили над Курской и Белгородской областями, по пять — над Тверской и Брянской областями, три — над Пензенской и два — над Воронежской.