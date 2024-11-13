Украинский дрон сбит в небе над Россией

Минобороны: украинский беспилотник сбит над Курской областью

Украинский беспилотник сбит над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Летательный аппарат был выявлен дежурными средствами противовоздушной обороны и уничтожен около 12:15 мск.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа, уточнили в военном ведомстве. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров на пути к цели.

Ранее другой украинский дрон был сбит еще над одним приграничным российским регионом – Курской областью. В Минобороны обе атаки назвали террористическими.