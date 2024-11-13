Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:54, 13 ноября 2024Россия

Украинский дрон сбит в небе над Россией

Минобороны: украинский беспилотник сбит над Курской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский беспилотник сбит над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Летательный аппарат был выявлен дежурными средствами противовоздушной обороны и уничтожен около 12:15 мск.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа, уточнили в военном ведомстве. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров на пути к цели.

Ранее другой украинский дрон был сбит еще над одним приграничным российским регионом – Курской областью. В Минобороны обе атаки назвали террористическими.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский потребовал от Запада помощи после удара по Киеву

      Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем

      В России заметно выросло производство вина

      Хуснуллин заявил об утрате актуальности проблемы плохих дорог в РФ

      В Раде уличили офис Зеленского в подготовке к оставлению Курахово

      Телеведущий испугался курицы и насмешил зрителей

      Звезда мирового футбола помог потерявшему сознание пассажиру во время полета

      В России отказались женить участника СВО в третий раз на одной и той же женщине

      В расправе над найденной на детской площадке россиянкой заподозрили ее дочь

      Певец Муромов и продюсер Толмацкий не явились в суд по делу о расправе над Тальковым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше