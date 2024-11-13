Дрон ВСУ сбит при попытке атаковать Россию

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит при попытке атаковать Россию. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Дрон был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны около 11:00 мск. О возможных последствиях падения обломков не сообщается.

По данным военного ведомства, беспилотник попытался нанести удар по объектам на российской территории. В Минобороны также отметили террористический характер атаки.

Белгородская область остается одним из наиболее подверженных атакам ВСУ российских регионов. При этом украинские войска не ограничиваются исключительно ударами беспилотников. Так, 13 ноября со стороны соседнего государства был обстрелян городской округ Шебекино, в результате чего часть населенного пункта осталась без света.