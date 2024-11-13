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12:21, 13 ноября 2024Россия

Дрон ВСУ сбит при попытке атаковать Россию

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит при попытке атаковать Россию. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Дрон был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны около 11:00 мск. О возможных последствиях падения обломков не сообщается.

По данным военного ведомства, беспилотник попытался нанести удар по объектам на российской территории. В Минобороны также отметили террористический характер атаки.

Белгородская область остается одним из наиболее подверженных атакам ВСУ российских регионов. При этом украинские войска не ограничиваются исключительно ударами беспилотников. Так, 13 ноября со стороны соседнего государства был обстрелян городской округ Шебекино, в результате чего часть населенного пункта осталась без света.

ЖЗЛ
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