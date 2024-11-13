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07:50, 13 ноября 2024Россия

Минобороны заявило о попытке атаки 29 дронов ВСУ на шесть регионов России

Минобороны России: силы ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ над шестью регионами
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В ночь на среду, 13 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 29 беспилотников по шести регионам России. О попытках атак сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, атаки удалось предотвратить силами противовоздушной обороны (ПВО). По семь беспилотников уничтожили над Курской и Белгородской областями, по пять — над Тверской и Брянской областями, три — над Пензенской и два — над Воронежской.

В оборонном ведомстве уточнили, что по России пытались ударить беспилотники самолетного типа. Министерство назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Данных о пострадавших и разрушениях там не привели.

В ночь на 12 сентября над Россией сбили 13 беспилотников. Девять из них перехватили над Белгородской областью, по два — над Курской и Брянской областями.

ЖЗЛ
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