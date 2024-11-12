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07:17, 12 ноября 2024Россия

Украина выпустила 13 беспилотников по трем регионам России

МО: силы ПВО сбили 13 дронов над Белгородской, Брянской и Курской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

В ночь на вторник, 12 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 13 беспилотников по трем регионам России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что беспилотники ВСУ сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). 9 дронов уничтожили над Белгородской областью, 2 — над Брянской областью и два — над Курской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других данных о ситуации там не привели.

В ночь на 11 ноября ВСУ также выпустили по территории России 13 беспилотников — их сбили над Белгородской и Курской областями. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

ЖЗЛ
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