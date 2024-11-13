Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:02, 13 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ затопили собственные позиции близ Курахово подрывом дамбы

ТАСС: подрывом дамбы ВСУ близ Курахово затопили собственные позиции
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвав дамбу Кураховского водохранилища, затопили собственные позиции близ города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Они затопили собственные позиции. Под водой оказалось все, что было в низинах и на уровне дамбы», — рассказал источник агентства.

По словам собеседника в силовых структурах, ущерб в первую очередь понесли сами ВСУ, а их действия трудно объяснить — подрыв дамбы не окажет особого влияния на наступление России.

Ранее подрыв дамбы Кураховского водохранилища попал на видео. До этого подконтрольная Украине Донецкая областная военная администрация официально подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      10 военнослужащих сбежали из российской воинской части на такси. Как им это удалось?

      Российского тракториста насмерть придавило контейнером

      На Украине набор по мобилизации восполнит только половину дефицита солдат

      Спецпредставитель президента России рассказал о каналах деконфликтинга с США

      Стали известны причины одиночества россиян и россиянок

      Задержание планировавшего теракт на питающей предприятие ВПК электростанции попал на видео

      Стали известны подробности про задержанного ФСБ за попытку теракта россиянина

      Опубликованы кадры поиска сбежавших из части 10 российских военных

      В России рассказали о выходе проектов народного ОПК на мировой рынок

      Раскрыты новые подробности о состоянии попавшего в больницу телеведущего Николаева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше