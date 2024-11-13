ВСУ затопили собственные позиции близ Курахово подрывом дамбы

ТАСС: подрывом дамбы ВСУ близ Курахово затопили собственные позиции

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвав дамбу Кураховского водохранилища, затопили собственные позиции близ города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Они затопили собственные позиции. Под водой оказалось все, что было в низинах и на уровне дамбы», — рассказал источник агентства.

По словам собеседника в силовых структурах, ущерб в первую очередь понесли сами ВСУ, а их действия трудно объяснить — подрыв дамбы не окажет особого влияния на наступление России.

Ранее подрыв дамбы Кураховского водохранилища попал на видео. До этого подконтрольная Украине Донецкая областная военная администрация официально подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища.