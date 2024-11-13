Задержанные ФСБ наркодилеры получили до 15 лет колонии в российском регионе

В Челябинской области наркодилеры получили до 15 лет колонии

Еткульский районный суд в Челябинской области приговорил двух наркодилеров к 7 и 15 годам колонии общего и строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Установлено, что они входили в межрегиональную преступную группу, которая занималась продажей наркотиков в особо крупном размере на территории региона. Наркодилеров задержали в конце мая в Еткульском сельском поселении. При них обнаружили более трех килограммов мефедрона, который они забрали из тайника.

Мужчин признали виновными по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Осужденному на 15 лет также назначили штраф 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Томске задержали двух мигрантов, сбывавших наркотики.