Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:09, 13 ноября 2024Силовые структуры

Задержанные ФСБ наркодилеры получили до 15 лет колонии в российском регионе

В Челябинской области наркодилеры получили до 15 лет колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Еткульский районный суд в Челябинской области приговорил двух наркодилеров к 7 и 15 годам колонии общего и строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Установлено, что они входили в межрегиональную преступную группу, которая занималась продажей наркотиков в особо крупном размере на территории региона. Наркодилеров задержали в конце мая в Еткульском сельском поселении. При них обнаружили более трех килограммов мефедрона, который они забрали из тайника.

Мужчин признали виновными по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Осужденному на 15 лет также назначили штраф 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Томске задержали двух мигрантов, сбывавших наркотики.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия передала Украине девять поварих батальона «Азов». Они попали в плен в Мариуполе весной 2022 года

      Минэкономики сообщило об ускорении роста цен

      Появилось видео с места столкновения двух грузовиков на российской трассе

      47-летняя Джессика Честейн снялась в прозрачном платье для журнала

      В Минобороны Украины заявили о необходимости продолжать мобилизацию в 2025 году

      Популярный российский комик раскрыл отношение жены к его шуткам о ней

      Бой лосей в России попал на видео

      Лавров обвинил Запад в игнорировании причин украинского конфликта

      Раскрыта тайна древней битвы

      Москвичей захотели оставить без «Травы и бошек»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше