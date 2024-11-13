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11:20, 13 ноября 2024Мир

Захарова назвала власти Германии неблагодарными

Захарова: поставляя оружие Украине, Германия отплатила неблагодарностью
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Поставляя оружие Украине, Германия отплатила России «черной неблагодарностью», так как этим оружием наносятся удары по тем, кто когда-то помог самой ФРГ объединиться. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Немцы должны знать, что наша страна была за и способствовала объединению их народа. За это они отплатили черной неблагодарностью, поставляя сейчас оружие», — рассказала дипломат.

Захарова также добавила, что немецкие власти способствуют росту идей нацизма и фашизма на Украине. Кроме того, она напомнила, что сейчас Германия выступает союзником тех стран, которые были против воссоединения ГДР и ФРГ в единое государство. В частности, она привела в пример Францию и Великобританию.

Ранее Захарова прокомментировала слова президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который назвал 23 февраля «реалистичной датой» для новых парламентских выборов в государстве. Она поинтересовалась, «узрят ли немецкие СМИ в этом руку Москвы».

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