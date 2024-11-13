Захарова пошутила о «реалистичной дате» парламентских выборов в Германии

Захарова: интересно, узрят ли СМИ ФРГ в дате парламентских выборов «руку Москвы»

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала слова президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который назвал 23 февраля «реалистичной датой» для новых парламентских выборов в государстве. Она пошутила об этом в своем Telegram-канале.

«Как думаете, узрят немецкие СМИ в этом руку Москвы?», — поинтересовалась дипломат.

До этого официальный представитель МИД РФ высмеяла позицию генерального секретаря НАТО Марка Рютте по конфликту на Украине.Она опубликовала картинку, на которой изображен человек, постепенно превращающийся в клоуна.

Ранее Захарова посочувствовала немцам после скандала с участием президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она отреагировала на появившуюся в СМИ информацию о нападении немецкого лидера на писателя, который его раскритиковал.