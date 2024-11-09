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23:17, 9 ноября 2024Мир

Захарова оценила реакцию президента Германии на критику

Захарова выразила соболезнования немцам после нападения Штайнмайера на писателя
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова посочувствовала немцам после скандала с участием президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о нападении немецкого лидера на писателя, который его раскритиковал. «Мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела», — высказалась дипломат.

При этом она подчеркнула, что за свободу и достоинство надо бороться. По ее словам, если немцы «не очнутся», то продолжат «сниматься в этом американо-немецком порнофильме».

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Штайнмайер пришел в ярость после того, как писатель Марко Мартин раскритиковал его за прежнюю позицию в отношении к России. Инцидент произошел во время приема во дворце Бельвю по случаю 35-летия падения Берлинской стены. Мартин напомнил Штайнмайеру, что тот, будучи главой немецкого МИД, поддерживал проект строительства газопровода «Северный поток — 2». После этого, как утверждает писатель, глава государства «полностью утратил самообладание» и напал на него.

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